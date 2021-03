Polizeidirektion Hannover

POL-H: Barsinghausen: 26-Jähriger entwendet Fahrrad - Polizei sucht Besitzer

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 25.03.2021, haben die Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Barsinghausen einen 26 Jahre alten Fahrradfahrer an der Siegfried-Lehmann-Straße in Barsinghausen kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der junge Mann nicht nur betrunken war, sondern auch mit einem zuvor entwendeten Fahrrad unterwegs war. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Besitzer bzw. zur Besitzerin des Fahrrads.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielten die Beamten des Polizeikommissariats Barsinghausen gegen 00:05 Uhr einen Mann an, der mit einem Fahrrad an der Siegfried-Lehmann-Straße unterwegs war. Der 26-Jährige fuhr nicht nur ohne Licht, sondern er war auch augenscheinlich alkoholisiert. Bei der darauffolgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 26 Jahre alte Mann keine schlüssigen und nachvollziehbaren Angaben zu dem Fahrrad bzw. dessen Herkunft machen konnte. Zudem wurde im Nahbereich des Kontrollortes ein offensichtlich frisch beschädigtes Spiralschloss gefunden.

Die Beamten stellten das Fahrrad sicher und leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Der 26-Jährige wurde nach dem Ende der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Nun sucht die Polizei nach dem Besitzer oder der Besitzerin des Fahrrads. Bei diesem Fahrrad handelt es sich um ein Rad der Marke YAZOO MTB F3.10 (silberfarben/blau/schwarz). Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Barsinghausen unter der Telefonnummer 05105 523-0 zu melden. /nash

Digitaler Fahrradkeller der Polizei

Immer wieder werden in der Stadt und Region Hannover Fahrräder sichergestellt, die mangels Codierung keiner Besitzerin oder keinem Besitzer zugeordnet werden können. Bevor die herrenlosen Räder an die Fundbüros der Kommunen übergeben werden, werden sie im sogenannten digitalen Fahrradkeller der Polizei unter dem Link https://www.pd-h.polizei-nds.de/fahndung/sachen/fundraeder-hannover-region-113922.html veröffentlicht.

