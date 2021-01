Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisste Seniorin wurde angetroffen

Hannover (ots)

Die Polizeidirektion Hannover hat seit Freitag, 29.01.2021, nach einer vermissten 84-Jährigen gesucht. Die aus einem Krankenhaus an der Marienstraße verschwundene Seniorin konnte in der Nacht zu Samstag, 30.01.2021, in einem Gebäude am Schiffgraben aufgefunden werden. Die Frau war augenscheinlich körperlich unversehrt, kam jedoch vorsorglich zurück ins Krankenhaus. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach der Seniorin beteiligt haben.

Die ursprüngliche Meldung musste aus Datenschutzgründen gelöscht werden. /ram

