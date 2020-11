Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung: 87-jährige Frau in Berenbostel vermisst - Vermisste wurde gefunden

HannoverHannover (ots)

Seit Samstag, 07.11.2020, hat die Polizei in Berenbostel nach einer vermissten Seniorin gesucht. Die 87-Jährige war am Nachmittag aus dem Seniorenheim, in dem sie lebt, mit unbekanntem Ziel verschwunden. Auch am Sonntag fehlte von ihr jede Spur. Am späten Sonntagnachmittag, 08.11.2020, wurde die vermisste Person im Bereich Hannover-Marienwerder wohlbehalten gefunden. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach der Frau beteiligt haben. /ram

Die ursprüngliche Meldung finden Sie unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4756475

