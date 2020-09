Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Vinnhorst: 27-Jähriger bei Auseinandersetzung durch Bekannten schwer verletzt

Hannover (ots)

Bei einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist am Sonntag, 06.09.2020, in Hannover-Vinnhorst ein 27-Jähriger schwer verletzt worden. In dem Streit ist ein 37-Jähriger plötzlich mit einem Schneidwerkzeug auf den Mann losgegangen. Nach einer kurzen Flucht ist der Verdächtige festgenommen worden.

Nach ersten Erkenntnissen war es am Sonntag kurz vor 09:30 Uhr zwischen beiden Männern auf dem Hinterhof eines Hauses in der Schulenburger Landstraße zu einem Streit gekommen. Der Grund dafür war zunächst unklar. Der 37-Jährige zückte ein Schneidwerkzeug und griff sein Gegenüber damit mehrfach an. Der 27-Jährige erlitt dabei Schnittverletzungen an beiden Armen und im Nacken. Ein Rettungswagen brachte ihn in Begleitung eines Notarztes schwer verletzt ins Krankenhaus.

Nach der Tat ergriff der Angreifer die Flucht in zunächst unbekannte Richtung. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, die unter anderem auch durch einen Hubschrauber aus der Luft unterstützt wurde. Wenig später konnte der Tatverdächtige im Bereich der Wiesenauer Straße festgenommen werden. Er kam ins Polizeigewahrsam. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,0 Promille.

Die Tatwaffe blieb zunächst verschwunden. Auf eine richterliche Anordnung hin durchsuchte die Polizei ein Zimmer in einer Wohnung in der Schulenburger Landstraße, in dem sich der Tatverdächtige regelmäßig aufhielt. Dabei stießen die Beamten auf eine nicht geringe Menge diverser Drogen. Gegen den 37-Jährigen wird nun nicht nur wegen gefährlicher Körperverletzung, sondern auch wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt. /ram

