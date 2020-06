Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte entwenden Radlader von Baustelle in Hannover

Hannover (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Dienstag bis Mittwoch (16./17. Juni 2020) von einer Baustelle in der Calenberger Neustadt in Hannover einen Radlader gestohlen. Wenig später tauchte das Fahrzeug wieder auf. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und sucht nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter zwischen Dienstag, 16:20 Uhr und Mittwoch, 15:00 Uhr die frei zugängliche Baustelle an der Glockseestraße betreten. In der Folge entwendeten sie die Baumaschine der Marke Liebherr im Wert von 35.000 Euro, die auf dem Baustellengelände zur Braunstraße hin abgestellt war. Am Mittwochnachmittag wurde der bis auf die weiße Fahrerkabine gelb lackierte Radlader dann im Mühlenholzweg in Ricklingen gefunden und sichergestellt.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 0511 109-5555 zu melden. /ram, boe

