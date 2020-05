Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung! Wer kann Hinweise zum Aufenthalt von Lukas G. geben?

Hannover (ots)

Seit Mittwochabend (27.05.2020) sucht die Polizei nach Lukas G. Der 23-Jährige wurde zuletzt vor einer Klinik an der Straße Rohdehof in Langenhagen gesehen. Die Beamten wenden sich nun mit einem Foto an die Öffentlichkeit und bitten um Mithilfe.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der junge Mann zwischen 23:15 Uhr und 23:25 Uhr vom Klinikgelände in unbekannte Richtung geflüchtet. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang erfolglos. Lukas G. ist dringend auf psychiatrische Hilfe angewiesen.

Der Vermisste ist schätzungsweise 1,80 Meter groß, hager und sein Haar ist dunkelblond. Oft wird er älter, auf etwa 30 Jahre, geschätzt. Bei seinem Verschwinden trug der Gesuchte ein schwarzes Cap, eine Jeansjacke mit Fell (Marke Levis), eine schwarze Jogginghose (Adidas) und einen schwarzen Rucksack.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise darauf geben können, wo sich der Vermisste befindet oder aufgehalten hat, sich beim Polizeikommissariat Langenhagen unter der Telefonnummer 0511 109-4217 zu melden. /ahm, has

