POL-H: Vahrenheide: Tandem-Fahrrad stößt mit Pkw zusammen - zwei Verletzte

Am Montag, 13.04.2020, gegen 20:10 Uhr ist ein Tandem-Fahrrad beim Überqueren der Leipziger Straße mit einem Pkw kollidiert. Dabei sind die beiden Fahrradfahrer verletzt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 81-jähriger Radfahrer mit seiner 74-jährigen Mitfahrerin auf einem Tandem-Fahrrad auf dem Emmy-Lanzke-Weg in Richtung Leipziger Straße unterwegs. Diese wollten das Duo dann überqueren, um weiter in Richtung Dresdener Straße zu fahren. Der Senior übersah dabei offenbar den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Peugeot Van eines 55-Jährigen. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stieß mit dem Tandem-Fahrrad zusammen. Bei der Kollision stürzten die beiden Radler zu Boden.

Der 81-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und seine Begleiterin wurde schwer verletzt. Die Schwerverletzte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Nach Schätzungen des Verkehrsunfalldienstes beläuft sich der entstandene Gesamtschaden auf circa 3.100 Euro. /has, now

