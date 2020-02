Polizeidirektion Hannover

POL-H: Groß-Buchholz: Unbekannter entblößt sich vor Zwölfjähriger

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 26.02.2020, hat ein bislang Unbekannter sich vor einer Zwölfjährigen im Bereich der Rotekreuzstraße entblößt. Er hat anschließend sexuelle Handlungen an sich vorgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Zwölfjährige nach der Schule gegen 12:00 Uhr auf dem Heimweg. Noch in unmittelbarer Nähe zur Schule (Rotekreuzstraße) an einem Durchgang zum Roderbruchmarkt entblößte sich der Unbekannte vor dem Mädchen und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Das Mädchen vertraute sich zu Hause der Mutter an, die sich umgehend an die Polizeistation Kleefeld wandte.

Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls, die Hinweise zum Geschehen oder zum Täter geben können. Zeugen werden gebeten, Kontakt zum Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 aufzunehmen.

Das Polizeikommissariat Südstadt und die Polizeistation Kleefeld fahren aktuell vermehrt an der Schule Streife. /has, now

