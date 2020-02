Polizeidirektion Hannover

POL-H: Verkehrskontrollen im Süden und Osten Hannovers sowie in Laatzen

Hannover (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Süd haben am Donnerstag, 06.02.2020, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr einen Schwerpunkteinsatz mit der Zielrichtung Ahndung von Geschwindigkeitsverstößen sowie Ablenkung im Straßenverkehr durchgeführt.

14 Polizeibeamte führten an fünf Orten die Kontrollen zu unterschiedlichen Zeiten durch. Konkret hielten die Verkehrspolizisten Verkehrsteilnehmer an der Hermesallee, Peiner Straße, Marienstraße, Schierholzstraße sowie Erich-Panitz-Straße (Laatzen) an.

Insgesamt wurden bei den Kontrollen 105 Fahrzeuge überprüft. In 15 Fällen nutzen Verkehrsteilnehmer ein Mobiltelefon und sechs Fahrer waren nicht angeschnallt. Darüber hinaus stellten die Polizisten sechs sonstige Verstöße (z. B. fehlender Verbandkasten). Zudem ahndeten die Einsatzkräfte 13 Geschwindigkeitsverstöße. Die höchst gemessene Geschwindigkeit lag dabei bei 97 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften. /has, ahm

