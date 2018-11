POL-H: Unbekannte setzen Pkw in Brand - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - In der Nacht zu heute, 20.11.2018, haben bislang unbekannte Täter einen Pkw in einer Tiefgarage an der Straße Roderbruchmarkt (Groß Buchholz) in Brand gesetzt.

Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Passanten kurz nach Mitternacht auf Qualm sowie Flammenschein aus der Tiefgarage aufmerksam geworden und hatten daraufhin die Rettungskräfte alarmiert.

Die Feuerwehr konnte die Flammen an dem Peugeot schnell löschen.

Die Spezialisten des Zentralen Kriminaldienstes gehen nach ihren heutigen Untersuchungen von einer vorsätzlichen Brandstiftung an dem Wagen aus und schätzen den entstandenen Schaden auf 1 000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0511 109-5555 entgegen. /pu, schie

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Thorsten Schiewe

Telefon: 0511 -109 -1041

Fax: 0511 -109 -1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell