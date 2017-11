POL-H: Festnahme eines mutmaßlichen Autodiebs

Hannover (ots) - Polizeibeamte haben am Donnerstag, 16.11.2017, gegen 19:50 Uhr, aufgrund eines Zeugenhinweises einen 46-Jährigen in einem gestohlenen Peugeot an der Straße Am Marstall (Mitte) festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war einem 34-jährigen Autofahrer gestern Abend im Bereich Goethestraße der seinem Bekannten tags zuvor an der Grotefendstraße (Calenberger Neustadt) gestohlene Peugeot aufgefallen. Der Zeuge informierte daraufhin die Polizei. Nachdem eine alarmierte Streifenwagenbesatzung kurz darauf versucht hatte, das Fahrzeug in Höhe der Georgstraße/Steintorstraße mit Anhaltesignalen zu stoppen, beschleunigte der 46-Jährige, fuhr in die Reitwallstraße und anschließend in die Straße Am Marstall, die aktuell wegen Bauarbeiten für den Fahrzeugverkehr gesperrt ist.

Davon ließ sich der Tatverdächtige allerdings nicht abhalten und setzte seine Fahrt grob verkehrswidrig über den parallel verlaufenden Gehweg, auf dem zu diesem Zeitpunkt viele Fußgänger unterwegs waren, fort. Im weiteren Verlauf durchbrach der 46-Jährige die Baustellenabsperrung an der Scholvinstraße und blieb mit dem Peugeot in dem abschüssigen, unbefestigten Bereich liegen. Anschließend flüchtete er zu Fuß in ein Etablissement an der Scholvinstraße, wo er schließlich festgenommen wurde.

Bei der Durchsuchung des gestohlenen und durch den Unfall beschädigten Pkw stellten die Beamten u.a. Aufbruchwerkzeug sowie Diebesgut sicher.

Der Tatverdächtige, der einschlägige Erkenntnisse im Bereich Eigentumsdelikte und keinen festen Wohnsitz hat, wurde nach den polizeilichen Maßnahmen aufgrund von drei in anderer Sache bestehender Haftbefehle in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittler prüfen nun, ob der 46-Jährige für weitere Taten in Betracht kommt. Im Zuge des aktuell eingeleiteten Verfahrens muss er sich nun u.a. wegen Einbruchdiebstahls, Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung verantworten. /st, zim

