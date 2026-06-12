PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

Hamminkeln (ots)

Die Hamminkelner Bezirksdienstbeamten stehen am Donnerstag, 18.06.2026, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr, interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung.

Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Polizeidienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 11.06.2026 – 08:28

    POL-WES: Moers - Verbotenes Kraftfahrzeugrennen - Pkw und Führerscheine sichergestellt

    Moers (ots) - Zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen kam es Mittwochabend (10.06.) gegen 21:20 Uhr auf der Rheinberger Straße. Ein ziviles Polizeifahrzeug hielt vor der rotlichtzeigenden Ampel an der Kreuzung Rheinberger Straße/ Bergwerkstraße. Ein 18- jähriger Moerser hielt mit seinem VW Golf neben dem Polizeifahrzeug auf der Spur für Linksabbieger bei Rotlicht. ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 08:05

    POL-WES: Voerde - Einbruch in Tierbedarfsmarkt / Polizei sucht Zeugen

    Voerde (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit von Dienstag (20:00 Uhr) auf Mittwoch (08:20 Uhr) in einen Tiernahrungsmarkt an der Grenzstraße eingebrochen. Sie drangen gewaltsam in den Markt ein und durchsuchten unter anderem das Büro. Dort nahmen sie Bargeld mit. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren