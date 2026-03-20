Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Unfall mit verletzter Pedelec-Fahrerin

Xanten (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 15:10 Uhr zu einer Kollision zweier Pedelec-Fahrer am Zugang für Fußgänger und Radfahrer zu einem Supermarktparkplatz an der Lüttinger Straße.

Ein 68- jähriger Xantener beabsichtigte auf seinem Pedelec fahrend den Parkplatz über den Zugang auf den angrenzenden Geh- und Radweg zu verlassen.

Eine 35- Jährige befuhr ebenfalls mit einem Pedelec den rechtsseitigen Geh- und Radweg entlang der Lüttinger Straße in Fahrtrichtung Rheinberger Straße/ B57.

Als sie den Parkplatzzugang passierte, stießen beide zusammen und die 35- Jährige kam dabei zu Fall.

Bei dem Sturz verletzte sie sich schwer und wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in ein Weseler Krankenhaus gebracht. An ihrem Pedelec entstand Sachschaden. Der 68- Jährige blieb unverletzt.

/EG

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