POL-WES: Xanten - Unfall mit verletzter Pedelec-Fahrerin
Xanten (ots)
Am Donnerstag kam es gegen 15:10 Uhr zu einer Kollision zweier Pedelec-Fahrer am Zugang für Fußgänger und Radfahrer zu einem Supermarktparkplatz an der Lüttinger Straße.
Ein 68- jähriger Xantener beabsichtigte auf seinem Pedelec fahrend den Parkplatz über den Zugang auf den angrenzenden Geh- und Radweg zu verlassen.
Eine 35- Jährige befuhr ebenfalls mit einem Pedelec den rechtsseitigen Geh- und Radweg entlang der Lüttinger Straße in Fahrtrichtung Rheinberger Straße/ B57.
Als sie den Parkplatzzugang passierte, stießen beide zusammen und die 35- Jährige kam dabei zu Fall.
Bei dem Sturz verletzte sie sich schwer und wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in ein Weseler Krankenhaus gebracht. An ihrem Pedelec entstand Sachschaden. Der 68- Jährige blieb unverletzt.
/EG
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