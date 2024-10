POL-WES: Moers - Vorläufige Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Rheinberg (ots) - Am Dienstag um 17.20 Uhr hat ein Mann vor einem Kiosk an der Rheinberger Straße randaliert, eine gefährliche Körperverletzung begangen und Widerstand bei seiner Ingewahrsamnahme geleistet. Drei Männer stritten sich vor dem Kiosk. Im Zuge dessen warf ein 33-Jähriger Bierflaschen in Richtung der beiden anderen Männer. Ein 64-jähriger Rheinberger wurde von einer Flasche an der Schulter getroffen. ...

mehr