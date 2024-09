Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen-Drüpt - Explosion in einem Wohnhaus

2. Nachtragsmeldung

Alpen-Drüpt (ots)

Am 15.09.2024 kam es gegen 19:30 Uhr in 46519 Alpen-Drüpt auf der Xantener Straße zu einer Explosion in einem Wohnhaus.

Wir berichteten:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5864859

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5865121

Am Tag nach der Explosion waren die Trümmer Schicht für Schicht mit schwerem Gerät abgetragen worden. Bei den Arbeiten konnte - neben mehreren Gasflaschen - ein bis zur Unkenntlichkeit verbrannter Menschlicher Leichnam gefunden werden.

Bei einer Obduktion mit anschließender DNA-Analyse konnte nun zweifelsfrei festgestellt werden, dass es sich bei dem aufgefundenen Leichnam um den 51-jährigen Hausbewohner gehandelt hat.

