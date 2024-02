Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbruch in eine Kirche

Wesel (ots)

Unbekannte Täter sind von Freitag (09.30 Uhr) auf Samstag (15:30 Uhr) in eine Kirche am Schulplatz in Ginderich eingebrochen.

Sie hebelten die Haupteingangstür auf und gelangten so in das Gotteshaus.

Aus der Sakristei nahmen die Unbekannten ein Behältnis für Hostien mit. Dieses besteht aus Edelmetall und ist mit Steinen besetzt.

Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

BH/240203-1633

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell