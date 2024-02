POL-WES: Gemeinschaftliche Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Kreispolizeibehörde Wesel: Untersuchungshaft nach gemeinschaftlicher, gefährlicher Körperverletzung mit Messer

Moers (ots) - Zu einem Diebstahl eines Wohnmobils kam es in der Nacht von Dienstag, den 30.01.2024, 20 Uhr auf Mittwoch, den 31.01.2024, 5 Uhr auf der Humboldtstraße durch bislang unbekannte Täter. Der 70- jährige Besitzer des weißen Wohnmobils der Marke Adria hatte das Fahrzeug am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 22 abgestellt. Es führt das Kennzeichen MO-SL670 und wurde an den Seiten und am Heck jeweils mit ...

