Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Harley-Davidson vom Parkplatz Leucht entwendet

Polizei sucht Zeugen

Alpen (ots)

Eine Ausfahrt mit der kürzlich erworbenen, gebrauchten Harley Davidson brachte seinem Besitzer doppeltes Pech.

Eine Panne zwang ihn dazu, das Motorrad am Autobahnparkplatz Leucht, der an der A 57 in Fahrtrichtung Nijmegen liegt, gegen 10.00 Uhr abzustellen. Er stellte es an einer dortigen Parkfläche verschlossen ab.

Hiernach ließ er sich abholen, fuhr zurück nach Moers und besorgte sich einen Transporter, um die Harley aufzuladen. Doch als er gegen 11.15 Uhr wieder an dem Parkplatz eintraf, musste er feststellen, dass das Motorrad gestohlen worden war.

Bei dem Krad handelt es sich um eine Harley Davidson Fat Boy, Sondermodell "Terminator 2" in blau mit dem amtlichen Kennzeichen MO-YA13. Das Motorrad hat eine Laufleistung von ca. 20.000 - 30.000 Kilometern und ist 1989 erstmalig zugelassen worden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Kamp-Lintfort, Telefon 02842 / 934-0, zu melden.

AM

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell