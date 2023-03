Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Aufmerksamer Zeuge verhinderte möglicherweise Schlimmeres

Sonsbeck (ots)

Der Hilfsbereitschaft und der Aufmerksamkeit eines 32-jährigen Mannes aus Sonsbeck ist es zu verdanken, dass eine alkoholisierte Autofahrerin durch Polizisten angehalten werden konnte.

Gegen 22.00 Uhr befuhr der 32-Jährige mit einem PKW die Marienbaumer Straße in Richtung Labbeck, als ihm ca. 800 Meter vor dem Ortseingangsschild "Sonsbeck" ein grauer Kleinwagen auffiel, der dort mit laufendem Motor stand.

Der junge Mann hielt an und bemerkte eine Frau am Steuer, die dort schlief. Er stieg aus, klopfte an die Fensterscheibe der blondhaarigen Autofahrerin, die daraufhin erwachte, schnurstracks den Motor aufheulen ließ und los fuhr.

Der 32-Jährige folgte der Frau und sein Verdacht, dass sie Alkohol getrunken haben könnte, bestätigte sich auch offenbar in ihrer Fahrweise: Sie fuhr leichte Schlangenlinien und schließlich gegen einen Bordstein.

In Höhe der Kirche an der Marienbaumer Straße stoppte sie den Wagen und schaltete den Motor ab. Der Sonsbecker fuhr umgehend zu seiner in der Nähe liegenden Wohnanschrift und rief von dort aus die Polizei.

Die Polizistinnen und Polizisten entdeckten das Auto in Höhe des Rosentalwegs. Dort stand es mit laufendem Motor mittig auf dem Fahrstreifen der Marienbaumer Straße. Am Steuer saß eine 37-Jährige Frau aus Sonsbeck. Aus dem Auto schlug den Polizisten starker Alkoholgeruch entgegen.

Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest verlief positiv, so dass die Beamten die 37-jährige Fahrerin mit zur Wache nach Xanten nahmen.

Die Beschreibung der Frau und die des Autos, die der 32-Jährige abgegeben hatte, traf zudem zweifelsfrei auf die 37-Jährige zu.

Ein Arzt entnahm der Frau eine Blutprobe. Ihren Führerschein mussten die Beamten beschlagnahmen.

Das Auto der Frau schoben die Polizisten in den Grünstreifen, schalteten das Warnblinklicht ein und verschlossen es.

Die 37-Jährige erwartet jetzt ein Strafverfahren.

AM

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell