POL-WES: Dinslaken - Fahrradcodieraktion der Polizei

Voerde (ots) - Am Samstagnachmittag um 14:39 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 8 in Voerde-Friedrichsfeld. Eine 47-jährige Frau aus Voerde befuhr mit ihrem Pedelec den Radweg der Hindenburgstraße in Fahrtrichtung Dinslaken. In Höhe der Einmündung Heidestraße wollte sie die Fahrbahn der B 8 überqueren und wurde dabei von einem 23-jährigen Pkw-Fahrer aus Voerde erfasst, der die B 8 ebenfalls in ...

