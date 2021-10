Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbruch in eine Spielhalle

Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise

Wesel (ots)

Am Montag gegen 02.35 Uhr weckte ein akustischer Alarm einen 22-jährigen Anwohner an der Dinslakener Landstraße. Als er aus seinem Fenster sah, konnte er in der dortigen Spielhalle einen Unbekannten erkennen und rief sofort die Polizei.

Im weiteren Verlauf sah er den Unbekannten kurz auf dem Gehweg stehen, der anschließend in Richtung der Niederrheinhalle flüchtete. Polizeibeamte lösten eine sofortige Fahndung aus, die jedoch bislang zu keinem Erfolg führte.

Anschließend stellten die Polizisten fest, dass Einbrecher die Tür der Spielhalle aufgehebelt hatten. Im Inneren hatten die Täter drei nebeneinander stehende Automaten aufgebrochen und die Geldkassetten gestohlen.

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Beschreibung des Unbekannten:

ca. 175 cm groß, schlanke, sportliche Figur, trug eine dunkle Jacke und einen Hoodie (Kapuzenpullover).

Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Telefonnummer 0281 - 107 -0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell