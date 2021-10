Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Angebliche Handwerker stehlen Geld und EC-Karte aus Wohnung

Moers (ots)

Trickbetrug an der Buschstraße: Unbekannte haben aus der Wohnung einer 85-Jährigen eine Handtasche samt Bargeld und EC-Karte gestohlen.

Ein vermeintlicher Handwerker klingelte am Dienstag gegen 12.20 Uhr an der Wohnungstür. Er erklärte der Seniorin, er müsse die Wasserleitung im Badezimmer überprüfen. Daraufhin ließ die Frau den Mann in die Wohnung, der die Wohnungstür nur anlehnte. Im Badezimmer ließ der Betrüger Wasser laufen und gab vor, zu seinem Chef zu gehen und wiederzukommen. Als die Frau in ihr Schlafzimmer ging, bemerkte sie, dass die Handtasche fehlte. Die dürfte ein Komplize des Mannes gestohlen haben, da die Wohnungstür nicht verschlossen war.

Der Betrüger hat ein südeuropäisches Erscheinungsbild und schwarze Haare. Er ist 25 bis 35 Jahre alt und 185 bis 190 cm groß. Zudem trug er eine weiße Latzhose mit roten Applikationen und ein weißes T-Shirt. Die Polizei Moers sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Betrüger und seinem Komplizen geben können. Sie ist unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 erreichbar.

Damit Bürger nicht Opfer von Trickdiebstählen werden, appelliert die Polizei, keine Fremden in die Wohnung zu lassen. Sie sollten Unbekannte bitten, zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn eine Vertrauensperson mit dabei ist. Wenn Besucher aufdringlich werden, sollten Bewohner diese laut und energisch abwehren und um Hilfe rufen. Ratsam ist es, Handwerker nur ins Haus zu lassen, wenn ein Termin vereinbart wurde oder die Hausverwaltung diese angekündigt hat.

