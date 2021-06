Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Schwarzer Ford Mondeo beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Wer hat am 09.06.21 einen schwarzen Ford Mondeo beschädigt? Das fragt das Verkehrskommissariat der Polizei in Moers.

Eine 32-jährige Frau aus Rheinberg hatte den Wagen an diesem Tag gegen 09.10 Uhr auf dem Parkdeck Neuer Wall in Moers abgestellt. Gegen 13.00 Uhr ist sie mit dem Wagen nach Hause gefahren. Dort stellte sie später eine Beschädigung an der rechten Fahrzeugseite fest.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas in diesem Zusammenhang beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell