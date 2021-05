Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Vermisster 46-Jähriger ist tot

Hamminkeln (ots)

Am Sonntagabend fand ein Landwirt an einem Feldrand in Hamminkeln einen Leichnam.

Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Toten um einen 46-jährigen Hamminkelner handelt, der seit dem 28.04.2021 vermisst wurde.

Ein Verbrechen wird durch die Polizei ausgeschlossen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell