POL-WES: Wesel - 28-Jähriger stürzt mit E-Scooter und verletzt sich schwer

Ein 28-jähriger Mann aus Voerde befuhr am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr mit einem E-Scooter die Straße Am Lippeglacis in Fahrtrichtung Schillstraße.

Als er durch ein Schlagloch fuhr, verlor er die Kontrolle. Der junge Mann stürzte und verletzte sich schwer.

Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht jedoch nicht.

