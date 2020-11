Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - 57-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Bild-Infos

Download

Kamp-LintfortKamp-Lintfort (ots)

Am Samstag, 07.11.2020, gegen 13:54 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Motorradfahrer aus Kamp-Lintfort die Rheurdter Straße (B510) aus Richtung Geldern kommend, in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort. Vor der Einmündung Rheurdter Straße / Bergstraße überholte der Motorradfahrer mehrere Fahrzeuge, die verkehrsbedingt hinter einem landwirtschaftlichen Fahrzeug (Traktor mit Anhänger) warteten. Als der Traktor nach links in die Bergstraße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem 57-jährigen Motorradfahrer. Hierbei wurde der Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt und musste durch einen angeforderten Rettungshubschrauber in eine Duisburger Unfallklinik geflogen werden. Die B510 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell