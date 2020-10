Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Grünfläche der Skateranlage beschädigt

Polizei bittet um Hinweise

Hünxe (ots)

Am Mittwoch meldete sich eine Zeugin und meldete Beschädigungen an einer Grünfläche, die an die Skateranlage angrenzt und sich am Kost-im-Busch-Weg befindet.

Ein Naturschutz-Verein hatte damit begonnen, die Grünanlagen naturfreundlich umzugestalten. Jetzt haben Unbekannte auf dem ca. 550 Quadratmeter großen Grundstück Zäune umgestoßen und eine Trockenmauer zerstört. Auch Steine rissen die Unbekannten heraus.

Die Polizei in Hünxe erhofft sich jetzt Hinweise aus der Bevölkerung. Bitte wenden Sie sich an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

