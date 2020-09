Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Exhibitionist

Polizei sucht weitere Zeugen

Hünxe (ots)

Eine 45-jährige Spaziergängerin, die sich am Dienstag gegen 15.15 Uhr am Tenderingsweg aufhielt, sah dort einen Unbekannten, der sich ihr nackt und in schamverletzender Weise zeigte.

Beschreibung des Unbekannten:

Ca. 185 cm groß, schlank, europäisches Aussehen, trug kurze, hellblonde Haare.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

