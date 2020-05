Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Wesel (ots)

Ein 22-jähriger Mann aus Wesel befuhr am Donnerstag, den 21.05.2020, gegen 15:00 Uhr, die B58 "Schermbecker Landstraße" in Richtung Schermbeck und fuhr in Höhe der Kreuzung Underbergsheide auf das Fahrzeug eines 33-jährigen Mannes aus Wesel auf, welcher verkehrsbedingt anhalten musste. In dem Fahrzeug befanden sich zwei Personen, wobei sich der Fahrer sowie dessen 35-jähriger Beifahrer leicht verletzten. Der 22-jährige Unfallverursacher verletzte sich schwer und wurde einem Weseler Krankhaus zugeführt. Lebensgefahr kann ausgeschlossen werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 30.000 Euro.

