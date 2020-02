Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Sachbeschädigung

Lengerich (ots)

Am Donnerstagabend oder in der Nacht zum Freitag (07.02.2020) sind an der Brahmsstraße und der Max-Reger-Straße jeweils zwei Autos beschädigt worden. Die Fahrzeuge waren dort in den Abendstunden abgestellt worden. In einem Fall an der Max-Reger-Straße kann der Zeitraum auf 18.00 Uhr bis 22.15 Uhr eingegrenzt werden. Ein oder mehrere unbekannte Personen zerkratzten an den Fahrzeugen an verschieden Stellen den Lack. Diese Kratzer waren zum Teil äußerst massiv, sodass erbliche Schäden entstanden sind. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515. Die Beamten bitten, jede verdächtige Beobachtung mitzuteilen.

