Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Einbruch

Polizei sucht Zeugen

Hünxe (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit von 09.30 Uhr bis 11.15 Uhr, nutzten Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner, um in ein Haus an der Schermbecker Landstraße im Ortsteil Drevenack einzubrechen.

Die Täter beschädigten ein Glaselement der Terrassentür und konnten so in die Räume eindringen. Anschließend durchwühlten sie alles. Ob sie Beute machten und was die Täter stahlen, steht bislang noch nicht fest. Die Einbrecher entkamen hiernach unerkannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

