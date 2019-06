Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Täter brechen in Spielhalle ein

Wesel (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstag um 03.55 Uhr in eine Spielhalle an der Schmidtstraße eingebrochen. Sie hebelten die Eingangstür auf und gelangten so in die Räume. Dort nahmen sie insgesamt vier "Geldauffangbehälter" aus zwei Spielautomaten mit.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

