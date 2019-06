Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Gahlen - Diebe verstecken sich im Kornfeld

Schermbeck (ots)

Drei Diebe im Alter von 19 - 27 Jahren versteckten sich heute in den frühen Morgenstunden in einem Kornfeld in Gahlen, nachdem sie zuvor in Dortsten auf einem Campingplatz aus einer Gartenlaube verschiedene Gegenstände zum Abtransport bereitgelegt hatten. Zeugen bemerkten die Tat und verständigten die Polizei. Die Diebe flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei, setzten ihr gesetzeswidriges Tun jedoch im Bereich Gahlen fort. Auch hier stahlen sie aus einer unverschlossenen Gartenlaube und aus einem unverschlossenen Pkw. Zeugen sahen, dass sie in ein angrenzendes Feld flüchteten. Ein Polizeihubschrauber spürte sie auf. Sie wurden vorläufig festgenommen. Da keine weiteren Haftgründe vorlagen, wurden sie im laufe des Vormittages wieder entlassen.

