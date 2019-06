Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Pkw überschlägt sich nach Zusammenprall mit Lkw

Wesel (ots)

Am Freitag, den 14.06.2019, gegen 17:05 Uhr ereignete sich ein folgenschwerer Unfall auf der Frankfurter Straße / Emmelsumer Straße. Ein 51-jähriger rumänischer Staatsbürger befuhr mit seinem Sattelzug die Emmelsumer Straße in Fahrtrichtung Emmelsum. An der Kreuzung Frankfurter Straße beabsichtigte er nach links abzubiegen. Hierbei übersah er einen 21-jährigen Pkw-Fahrer aus Hünxe, der die Kreuzung geradeaus überquerte. Durch die Wucht des Zusammenpralls überschlug sich der Pkw und landete in einem angrenzenden Graben. Der Pkw-Fahrer wurde hierdurch leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung einem Weseler Krankenhaus zugeführt. Für die länger andauernde Unfallaufnahme wurde die Unfallörtlichkeit gesperrt und der Verkehr abgeleitet. Es entstand erheblicher Sachschaden.

