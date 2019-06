Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Grafittis am Gymnasium

Polizei sucht Zeugen

Voerde (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 22.15 Uhr, bis Donnerstag, 12.00 Uhr, gelangten unbekannte Schmierfinken auf das Flachdach des Gymnasiums an der Straße Am Hallenbad.

Sie besprühten dort die Verkleidung der Aula mit silberfarbenen Sprüchen und Buchstaben. Zu erkennen war unter anderem: "DER MENSCH IST MEHR WERT ALS SEIN MEHRWERT" , "161CRW".

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

