Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Unbekannte brachen in Schule ein

Polizei sucht Zeugen

Schermbeck (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 17.00 Uhr, bis Sonntag, 19.00 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in die Gesamtschule an der Schloßstraße ein. Im Gebäude brachen die Unbekannten in unterschiedlichen Gebäudeteilen mehrere Klassenräume auf, durchsuchten diese und rissen Poster von den Wänden.

Der oder die Täter hinterließen im Gebäude einen erheblichen Sachschaden. Was und ob die Täter überhaupt etwas entwendeten, ist bislang unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell