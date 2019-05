Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Schermbeck (ots)

Am heutigen Morgen gegen 08.00 Uhr befuhr eine 29-jährige Frau aus Münster mit dem Auto die Weseler Straße und beabsichtigte die Maassenstraße in Fahrtrichtung der Straße Im Heetwinkel zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW eines 25-jährigen Mannes aus Bottrop, der die Maassenstraße in Richtung der Straße Am Scherenbach befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der 25-Jährige so schwer verletzt, dass er sich stationär in einem Krankenhaus behandeln lassen musste. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte die Maassenstraße für circa eine Stunde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

