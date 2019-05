Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Hecke und Schild am Wohnmobilstellplatz überfahren Unfallfahrer flüchtete von der Unfallstelle

Wesel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 03.45 Uhr kam ein bislang unbekannter Unfallfahrer von der Fahrbahn der Rheinpromenade ab, überfuhr eine Hecke, ein Straßenschild und flüchtete anschließend vom Unfallort.

Zeugen hatten in der Nacht zu Samstag etwa gegen 03.45 Uhr einen dumpfen Knall gehört. Am nächsten Morgen mussten sie feststellen, dass ein etwa 12m langer Teil der Hecke des Wohnmobilstellplatzes sowie ein Verkehrsschild stark beschädigt waren. Anhand von Fahrzeugteilen, die der Unfallfahrer am Unfallort zurückgelassen hatte, konnten die Polizeibeamten rekonstruieren, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen silber-grauen BMW 3er Touring handelt. Der ebenfalls am Unfallort zurückgelassene Außenspiegel war offensichtlich bereits im Vorfeld schon einmal mit Panzertape geflickt worden. Der BMW ist vermutlich an der rechten Fahrzeugseite stark beschädigt, der Außenspiegel fehlt.

Wir suchen nun Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 bei der Polizei in Wesel zu melden.

