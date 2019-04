Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Roter Fiat 500 beschädigt

Zeugen gesucht

Hünxe (ots)

Am Samstag, zwischen 11.00 Uhr und 13.20 Uhr, parkte ein roter Fiat 500 auf dem Parkplatz an der Straße "Am Marktplatz" in Hünxe.

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken den geparkten Pkw im Bereich der Fahrertür.

Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher unerkannt vom Parkplatz.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

