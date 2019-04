POL-WES: Wesel - Unbekannte zündeten einen Zeitungsstapel an

Kreispolizeibehörde Wesel

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 02.30 Uhr und 02.40 Uhr, zündeten Unbekannte einen Stapel mit Tageszeitungen an der Straße Esplanade an. Zuvor hatten sie die Zeitungen aus einer Bushaltestelle auf die andere Straßenseite getragen und sie dort angezündet. Ein vorbeikommender Zeitungsausträger löschte die brennenden Zeitungen.

Eine Zeugin bemerkte gegen 01.30 Uhr eine männliche Person, 20-25 Jahre alt, die in Höhe der Bushaltestelle auf und ab lief und Passanten um Feuer bat.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

