POL-WES: Wesel - Schlägerei an der Reeser Landstraße

Wesel (ots)

Am Samstag gegen 15.35 Uhr kam es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen an der Reeser Landstraße in Höhe der Alte Delogstraße.

Unbekannte griffen aus bislang ungeklärten Gründen einen 21-jährigen und einen 24-jährigen Weseler mit Schlagringen an und verletzen sie schwer. Als vorbeifahrende Autofahrer anhielten, flüchteten die Unbekannten in Richtung Jülicher Straße.

Die Personen können nicht näher beschrieben werden. Es war jedoch ein Kind im Alter von etwa acht bis neun Jahren in Begleitung einer älteren Person dabei.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

