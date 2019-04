Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Einbrüche

Zeugen gesucht

Voerde (ots)

Unbekannte brachen am Mittwoch gegen 23:30 Uhr in die Werkräume des Jugendzentrums an der Friedrichsfelder Straße ein, nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten. Hierbei lösten sie einen Alarm aus. Ob die Täter Beute machten bzw. was sie stahlen, ist derzeit unklar.

In der Zeit von Dienstag, 15:40 Uhr, bis Mittwoch, 05:55 Uhr, beschädigten Ganoven einen Stabmattenzaun, der den Außenbereich eines Baumarktes am Zunftweg umgibt. Anschließend stahlen sie mindestens zwölf Gasflaschen im Gesamtwert von ca. 600 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Voerde, Tel.: 02855 / 96380.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell