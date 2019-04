Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Jugendliche warfen einen Stein von der Brücke

Fahrzeug beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Hamminkeln (ots)

Am Montag gegen 18.15 Uhr warfen zwei bislang unbekannte Jugendliche einen Stein von der Brücke "Römerrast" auf die Fahrbahn der Isselburger Straße ( B 473). Der Stein schlug in die Frontscheibe eines auf der B 473 fahrenden grauen BMW ein, der in Richtung Hamminkeln fuhr, und beschädigte die Windschutzscheibe stark. Glücklicherweise blieben sowohl der Fahrer, ein 32-jähriger Mann aus Düsseldorf, sowie sein Beifahrer, ebenfalls 32 und aus Erkelenz, unverletzt.

Beschreibung der Jugendlichen: beide circa 16 - 18 Jahre alt, schlanke Statur, kurze helle Haare. Einer trug ein grünes T-Shirt mit heller Hose. Der Andere trug ein blaues T-Shirt mit unbekannter Hose.

Die beiden Jugendlichen standen, aus Fahrtrichtung Bocholt kommend, auf der zweiten Brücke mit dem Namen "Römerrast".

Zeugen die Angaben zu den gesuchten Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hamminkeln unter der Telefonnummer 02852 / 966100 in Verbindung zu setzen.

