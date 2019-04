POL-WES: Neukirchen-Vluyn/Krefeld - Polizei stellte Einbrecher

Kreispolizeibehörde Wesel

Am Ostermontag, 22.04.2019, gegen 07:05 Uhr sollte auf der Niederrheinallee in Neukirchen-Vluyn ein PKW angehalten und überprüft werden. Im Rahmen der Nachfahrt wurde zeitweise das mit stark überhöhter Geschwindigkeit fahrende Fahrzeug aus den Augen verloren. Außerhalb der Bebauung verkürzte der Streifenwagen die Distanz zum Pkw und gab Anhaltezeichen. Daraufhin beschleunigte das Fahrzeug wieder und verunfallte kurze Zeit später in einer leichten Rechtskurve im Bereich der Stadt Krefeld auf der Straße Lookdyk. Dabei wurden der PKW und ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Fahrer, ein 21-jähriger Mann aus Kamp-Lintfort, war zunächst nicht ansprechbar. Er wurde mit einem Krankenwagen leicht verletzt in ein Krefelder Krankenhaus verbracht, wo er vorsorglich stationär aufgenommen wurde. Der Beifahrer, ein 40-jähriger Mann aus Moers flüchtete zunächst von der Unfallstelle, konnte aber kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, durch Polizeibeamte aus Krefeld in Nähe des Unfallortes festgenommen werden. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug bei einem Wohnungseinbruch im Kreis Wesel entwendet wurde. Im Fahrzeug konnte diverses Diebesgut aufgefunden werden.

