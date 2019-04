Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Zwei Verletzte bei Fahrradunfall

Hünxe (ots)

Am Freitag, 19.04.2019, gegen 15:00 Uhr, kam es in Hünxe zu einem Verkehrsunfall mit zwei Radfahrern. Eine 51-jährige Frau aus Dinslaken und ihr 57-jähriger Ehemann befuhren mit ihren Fahrrädern den Ossenbergweg in Hünxe. Der nachfolgende Ehemann stieß beim Heranfahren mit dem Vorderrad gegen das Hinterrad seiner Ehefrau. Dadurch kam er mit seinem E-Bike zu Fall und verletzte sich beim Sturz am Kopf. Aufgrund der erlittenen Verletzungen wurde er mit einem Hubschrauber dem BGU Duisburg zwecks stationärer Behandlung zugeführt. Eine Lebensgefahr bestand nicht. Die Ehefrau blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Poststelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell