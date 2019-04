Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Radfahrer nach Unfall gesucht

Dinslaken (ots)

Eine 43-jährige Fußgängerin aus Duisburg lief am Dienstag gegen 18.00 Uhr im Bereich der Fahrradständer am St.-Vinzenz-Hospital in Richtung der Dr.-Otto-Seidel-Straße. Ein unbekannter Radfahrer fuhr die Frau von hinten an. Hierbei stürzte die Duisburgerin und erlitt Prellungen.

Der Radfahrer war auf einem E-Mountainbike unterwegs, hatte eine blonde Kurzhaarfrisur und soll 25 bis 35 Jahre alt sein.

Wir bitten nun den Radfahrer sowie weitere Zeugen, sich bei der Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 6220, zu melden.

