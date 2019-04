Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Einbruch

Zeugen gesucht

Hamminkeln (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Dienstag, 18.00 Uhr, bis Mittwoch, 05.45 Uhr, in eine Produktionsfirma für Tunnel- und Bergbau-Maschinen an der der Straße Loikumer Rott ein. Im Gebäude öffneten sie gewaltsam einen Tresor und erbeuteten Bargeld.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.

