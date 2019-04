Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbruch an der Rudolf-Diesel-Straße

Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 04.25 Uhr brachen Unbekannte in ein Geschäft an der Rudolf-Diesel-Straße ein.

Die Einbrecher stahlen unter anderem Laptops, Tablets, Telefone und Fotoapparate.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Kreispolizeibehörde Wesel

