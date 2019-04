Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Einbrecher an der Danziger Straße

Polizei sucht Zeugen

Kamp-Lintfort (ots)

Am Dienstagmorgen brachen Unbekannte zwischen 01.00 Uhr und 05.30 Uhr in ein Haus an der Danziger Straße ein.

Die Einbrecher stahlen unter anderem Dokumente, eine Geldbörse mit Bargeld, Fahrzeugschlüssel Ford und Seat, eine silberne Armbanduhr der Marke Rolex und ein Laptop (Asus).

Einen Fahrzeugschlüssel, der zu einem schwarzen Peugeot 207(amtliches Kennzeichen: WES-HG 377) gehörte, nahmen die Täter ebenfalls mit und stahlen anschließend das in einer Parkbucht an der Tilsiter Straße/Danziger Straße abgestellte Auto.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

