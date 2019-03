Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Ergebnisse: Schülerlotsen-Kreiswettbewerb 2019

Moers (ots)

Am Donnerstag fand auf dem Gelände der städtischen Feuerwehr Moers, Am Jostenhof 39, der Schülerlotsen-Kreiswettbewerb 2019 statt. Mit dieser Veranstaltung wollten sich die beteiligten Schulen, das Schulamt für den Kreis Wesel, die Kreis-Verkehrswacht-Wesel e. V. und die Kreispolizeibehörde Wesel bei allen aktiven Schülerlotsinnen und Schülerlotsen für den geleisteten Einsatz und das gezeigte Engagement bedanken.

Am Wettbewerb nahmen 36 Schülerinnen und Schüler aus Schulen in Moers (Gymnasium "In den Filder Benden"), Kamp-Lintfort Gemeinschaftshauptschulen "Am Niersenberg"), Xanten (Walter-Bader-Realschule und Marienschule) und Sonsbeck (Gemeinschaftshauptschule) teil.

Nachdem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem Bus zur Feuerwehr gebracht worden waren, begann der Wettbewerb mit einer theoretischen und einer praktischen Prüfung. Nach der Auswertung durch Beamtinnen und Beamte von der Direktion Verkehr der Kreispolizeibehörde Wesel stellte sich heraus, wer den diesjährigen Wettbewerb gewonnen hatte:

1. Platz: Hannah Franziska Müller (Georg Forster Gymnasium / Kamp-Lintfort)

2. Platz: Svenja Kompalla (Gymnasium In den Filder Benden / Moers)

3. Platz: Hanna Bours (Marienschule / Xanten)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell